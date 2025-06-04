Названа причина сбоев интернета в Ростовской области

Сбой в работе интернета в Ростовской области связан с обеспечением безопасности населения.

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Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону местные жители начали жаловаться на отсутствие связи. Они заявляли, что не могут загрузить приложения, воспользоваться услугами курьеров или заказать такси. Работал интернет только через Wi-Fi.