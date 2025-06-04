В Госдуме высказались по поводу отключения Telegram и WhatsApp

В России, как заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, не планируется отключать Telegram и WhatsApp.

«Мы не идём по пути запрещения, - сказал он в ходе сессии на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). - Мы не планируем этого делать».

По словам Боярского, его «все спрашивают, когда выключите Telegram и WhatsApp».

При этом депутат отметил: WhatsApp и Telegram не выполняют требования российского законодательства.