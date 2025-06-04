Российские «Гонец» и «Геоскан» запустят экспериментальные спутники связи

Российские компании «Гонец» и «Геоскан» летом планируют запустить экспериментальные спутники связи «Геоскан-4» и «Геоскан-5» для интернета вещей.

Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«С помощью этих аппаратов специалисты будут тестировать технологии пакетной передачи данных, которая широко используется в системах удаленного мониторинга, персональных коммуникациях и сфере IoT», — заявили там.

В марте госкорпорация сообщила, что российская компания «Гонец» создала спутниковый модем для беспилотных летательных аппаратов.

В феврале заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов, ранее возглавлявший «Гонец», был назначен президентом России Владимиром Путиным новым гендиректором «Роскосмоса».