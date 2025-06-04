В России выпустили iPhone, посвященные Путину, Петру I и Гагарину

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar представила лимитированную коллекцию смартфонов «Великие Люди России», посвященную выдающимся фигурам российской истории. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Caviar

В коллекцию вошли модели, посвященные трем ключевым фигурам, оказавшим значительное влияние на имидж страны на международной арене: императору Петру I, первому космонавту Юрию Гагарину и президенту России Владимиру Путину.

Устройства выполнены на базе iPhone 16 и iPhone 17, уже доступны для предзаказа и представлены в ограниченном тираже — всего по 23 экземпляра каждого дизайна.

Модель «Владимир Путин» оформлена в стиле минимализма с акцентом на статус и символизм. В корпусе использованы черный титан, элементы из золота и крокодиловой кожи. На панели устройства имеются флаг России, сделанный из ювелирной эмали, и факсимиле подписи президента. Центральный элемент — объемный золотой профиль Владимира Путина, покрытый двойным слоем 24-каратного золота.

Версия «Юрий Гагарин» выполнена в космическом стиле — корпус из авиационного титана с черным PVD-покрытием украшен гравировками орбит, портретом Гагарина, легендарной фразой «Поехали!» и эмалевым флагом СССР. Дизайн отсылает к достижениям советской космонавтики и символизирует технологический прорыв.

Смартфон «Петр I» вдохновлен эстетикой Российской империи начала XVIII века. В оформлении использованы мотивы петровской архитектуры, элементы морской символики, крокодиловая кожа и интерпретация монеты 1721 года. Цветовое решение выдержано в палитре Андреевского флага.

Каждое устройство сопровождается фирменной упаковкой с мини-дисплеем, воспроизводящим видеосообщение при открытии, а также коллекционной монетой Caviar с золотым покрытием 999 пробы и эксклюзивным ключом.