В России началась блокировка фишинговых сайтов

В России с 4 июня начнут блокировать сайты мошенников, которые крадут личные данные и пароли граждан. Проект будет работать в пилотном режиме до 1 марта 2026 года, сообщает ТАСС.

Целью проекта, по данным МВД, является создание эффективного механизма защиты пользователей от интернет-мошенничества, а также отработка слаженного взаимодействия ключевых ведомств (Минцифры, МВД, ЦБ, ФСБ, Генпрокуратуры и других) и интернет-инфраструктуры.

Уточняется, что новая система будет мгновенно выявлять поддельные сайты и приложения и блокировать их.