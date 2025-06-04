Названы самые популярные производители складных смартфонов в России

По данным «М.Видео-Эльдорадо», наибольшую выручку и объем продаж в сегменте складных смартфонов за первые четыре месяца 2025 года обеспечили Huawei, Samsung, Tecno, Infinix и Xiaomi. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Лидером оказались гаджеты Huawei, обеспечившие 51% выручки и 42% продаж в натуральном выражении. Как отмечают в компании, спрос на устройства Huawei поддерживается широким модельным рядом, регулярным обновлением ассортимента и привлекательными ценовыми предложениями. В годовом сопоставлении продажи бренда выросли на 53%, а выручка — на 77%.

Второе место удерживает Samsung с долей 29% в денежном выражении и 30% в штуках.

«Tecno и Infinix вошли в топ-5. У Tecno — 7% в деньгах и 12% в штуках, у Infinix — 1% и 2% соответственно. Последние два бренда показывают высокую динамику: их продажи в штуках за год увеличились вдвое, что отражает растущий интерес к доступным складным моделям», — отметил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Никита Толпыгин.

Xiaomi также показал положительную динамику, удвоив продажи как в денежном, так и в натуральном выражении, однако данные этой компании не приводятся.