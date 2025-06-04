Раскрыто пророчество Исайи о конце света

Были обнародованы предсказания пророка Исайи, в которых описываются возможные события конца света. Согласно этим текстам, Бог за одно мгновение кардинально изменит мир, и на Земле наступит Страшный суд. По словам пророка, после этого мир уже не будет прежним.

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В частности, в Священном Писании говорится о большом количестве зла и развращения на планете, поэтому каждому верующему рекомендуют задуматься о своей душе и о том, как он предстанет перед Господом на Страшном суде. Священники заявили, что в Писании отсутствует прямое указание на то, что грехи современного человека приведут к апокалипсису, но это не означает, что люди могут игнорировать духовные ценности и жить без осознания последствий, передает агентство «Кулик».

Многие пророчества преподобного Серафима Саровского, в том числе о падении монархии, революционных потрясениях и гонениях на церковь, уже сбылись в XX веке. Он также говорил, что после трудного периода Россия «возвысится над всем сущим».

Почему конец света состоится гораздо раньше, чем ожидалось

В текущий момент пророчества святого воспринимают как указание на современные геополитические процессы.