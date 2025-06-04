Исчезновение деревьев: ученые вынесли человечеству суровое предупреждение

Вымирание отдельных видов деревьев грозит исчезновением целых экосистем. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на исследования.

В 2021 году в отчете State of the World's Trees ученые заявили, что одна треть всех видов деревьев находится на грани исчезновения — опасность окончательного вымирания грозит в общей сложности 17,5 тысячам видов. Это в два раза больше, чем количество исчезающих видов у млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий вместе взятых. Некоторые деревья и вовсе остались в единичном экземпляре — например, пальма Hyophorbe amaricaulis на Маврикии.

В 2022 году ученые выпустили новое исследование, которое назвали «предупреждением человечеству» о далеко идущих последствиях исчезновения деревьев. Биолог Малин Риверс из Botanic Gardens Conservation International и его коллеги отмечают, что леса играют огромную роль в экономике — с деревьев собирают орехи, из них делают лекарства. Около 880 млн человек полагаются на дрова в качестве топлива, а 1,6 млрд живет в пределах 5 км от лесов, используя их как источник еды или дохода.

Сами по себе деревья представляют собой маленькие миры, изобилующие одноклеточными и сложными формами жизни — бактерии, грибы, другие растения, насекомые. Вместе с деревом погибает и эта экосистема. Кроме того, половина всех животных используют деревья как место для обитания или добычи пищи.

«Мы не сможем позаботиться обо всех других существах, если не позаботимся о деревьях», — подчеркивает Риверс.

Виды, которые полагаются на истощающиеся леса, уже сократились примерно на 53% с 1970 года. Сами деревья переплетены с окружающим миром — они очищают воздух, производят кислород и выделяют влагу, которая испаряется и превращается в дождь. Если площадь лесов сократится до критической отметки, то весь круговорот углерода, воды и питательных веществ на Земле будет нарушен.