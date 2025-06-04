Ученые рассказали, возможно ли воскресить вымершие виды

"РГ" спросила ученых, возможно ли на самом деле воскресить вымершие виды
Компания Colossal Biosciences, известная своими амбициозными проектами по "воскрешению" вымерших видов животных, заставила СМИ всего мира говорить об очередной "сенсации". Ученые представили генетически модифицированных волков, напоминающих вымершего 10-13 тысяч лет назад ужасного волка (Aenocyon dirus).
Незадолго до этого они же явили миру "шерстистых мышей" - генно-инженерных грызунов с длинной, густой шерстью, напоминающей покров шерстистого мамонта. Явно намекая, что еще немного - и они реинкарнируют и мамонта.
Но реально ли воскресить вымершие виды? К чему могут привести такого рода эксперименты? И не настало ли время вводить правовые ограничения на самые непредсказуемые и опасные для человека? "РГ" решила узнать мнение известных российских ученых.
Что это было?
"На самом деле вместо того, чтобы использовать древнюю ДНК напрямую, специалисты Colossal взяли серых волков и с помощью генной инженерии внесли 20 изменений в 14 генов, отвечающих за ключевые черты ужасных волков, - отмечает биолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, популяризатор науки Илья Гомыранов. - После чего генно-модифицированное ядро перенесли в яйцеклетку волка, она сначала развивалась "в пробирке", а потом ее подсаживали обыкновенной волчице. Одна из волчиц выносила двух самцов, а другая, чуть позже, - самочку".
В результате модификации получились животные с более массивным телосложением, широкой головой и густой белой шерстью. Однако, несмотря на внешнее сходство, эти волки остаются генетически модифицированными серыми волками, а не настоящими ужасными волками, которые не только другой вид, но и даже род.
"Примерно так, как мы и шимпанзе, - говорит Илья Гомыранов. - Да и белые они потому, что им попросту сломали гены, отвечающие за синтез меланина, сделав волков чуть ли не альбиносами".
А что касается "мамонтовых мышей", то, по словам ученых, по сути, это была просто новая порода мышей, полученная современными молекулярными методами.
"До воскрешения мамонта, боюсь, нам с вами не дожить. Да и нужно ли это?" - резюмировал Илья Гомыранов.
Возможна ли реинкарнация
Как рассказал "РГ" - Неделе Денис Ребриков, молекулярный биолог, генетик, доктор биологических наук, профессор РАН, проректор по научной работе Пироговского университета, конечно, в случае с волками это не настоящая реинкарнация, а коммерческий проект, рассчитанный на создание экзотического шоу и обогащение. Но можно ли по-настоящему воскресить вымерший вид?
"Существует два подхода к "воскрешению": один - имитационный, как в случае с волками, второй - полноценное клонирование. Чтобы вернуть к жизни вид, необходимы живые клетки этого организма, и чем раньше он вымер, тем труднее (или вовсе невозможно) такие клетки найти, - отмечает Денис Ребриков. - Однако если клетки сохранились, можно применить технологии клонирования".
Характерный пример, по словам ученого, - это клон вымершего подвида козла, полученный путем переноса ядра из соматической клетки в ооцит и последующего вынашивания суррогатной матерью. Именно так в свое время была создана овечка Долли - первое клонированное млекопитающее.
Стоит ли бояться "генетических монстров"
Но если случай с лютыми волками - это пусть и научное, но все же шоу, это вовсе не означает, что заниматься генетическим редактированием - сплошное развлечение. Ученые добились в редактировании генов серьезных, а главное, полезных для человека результатов.
Как рассказал Денис Ребриков, современные технологии, такие как CRISPR-Cas, позволяют вносить прицельные изменения в ДНК. Эти методы уже применяются десятки лет в сельском хозяйстве, животноводстве, а теперь и в биомедицинских исследованиях.
Опасения же о создании "монстров" или "новых хищников" чаще питаются поп-культурой, чем реальностью. Современная генная инженерия куда безопаснее методов 50-летней давности, когда растения и животные подвергались радиационному мутагенезу, вызывавшему случайные и непредсказуемые изменения.
"Редактирование ДНК и клонирование - мощные инструменты современной биологии. Но они требуют четкого разделения: где - фундаментальная наука и лечение, а где - маркетинг и шоу. И если с животными и растениями технология давно обкатана, то с человеком все еще впереди. А значит, пока "волки из прошлого" остаются лишь красивой иллюзией с технологическим подтекстом, но не научным прорывом", - резюмировал Денис Ребриков.
Куда поселим мамонта?
Но насколько подобные эксперименты безопасны, задается вопросом проректор Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев. Нужна правовая гарантия, что назавтра не появится какой-то непредсказуемый для человека вид. Ведь одно дело в теории рассуждать о воскрешении мамонта и другое - представить, что он вдруг появился на деле.
"Несколько лет назад по заданию Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) мы вместе с группой ученых-биологов и юристов разрабатывали проект закона, который бы регулировал эксперименты в генетических исследованиях, и столкнулись с тем, что законодательных норм на этот счет практически нет. Как нет и четкого понимания среди ученых, а нужно ли вообще воскрешать вымершие виды", - говорит Данил Сергеев.
Но как опасность можно предвидеть еще на этапе исследований? Введение регуляторных норм, по словам ученого, - задача невероятно сложная: тут легко можно перегнуть палку с запретами и тем самым надолго застопорить развитие науки.