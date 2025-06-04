Роскосмос будет развивать космический туризм на новой орбитальной станции

Российская орбитальная станция (РОС) может стать новым центром космического туризма. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, после завершения эксплуатации МКС именно РОС сможет принимать туристические миссии.

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Строительство новой станции уже началось. Согласно утвержденному графику, развёртывание РОС на околополярной орбите продлится с 2027 по 2033 год. Первым в космос отправится научно-энергетический модуль — его запуск запланирован на конец 2027 года.

В течение следующих трех лет к станции присоединят универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Они составят основу РОС. На втором этапе, с 2031 по 2033 год, станцию дополнят двумя целевыми модулями, что расширит ее возможности.