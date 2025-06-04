Инопланетяне и дети на Марсе: сделаны прогнозы на следующие 50 лет в космосе

Человечество должно подготовиться к масштабной революции, поскольку страны и компании готовятся к строительству лунных баз, космических станций и орбитальных заводов, а также к поиску доказательств – если таковые имеются, – того, что мы не одиноки во Вселенной.

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В отчете британского Королевского общества говорится о новой эре космической деятельности, которая изменит мир, включая передачу чистой энергии на Землю, роботов, которые добывают астероиды или перерабатывают мертвые спутники, и заводы-изготовители, которые вращаются по всей планете и выпускают продукцию с надписью “Сделано в космосе”.

Как отмечает The Guardian, прогнозировать сложно, но в докладе прогнозируются радикальные изменения, которые создадут одни из самых важных технологических и экономических возможностей века. В то время как некоторые страны имеют все возможности для получения выгоды, у Великобритании нет четкого плана, и она рискует упустить его, предупреждают авторы отчета.

“Мы не пытаемся предсказать будущее, но именно такие вещи могут произойти, - подчеркивает сэр Мартин Свитинг, сопредседатель доклада и профессор космической инженерии в Университете Суррея. - И если мы подумаем о них раньше, чем позже, нам будет лучше”.

Доклад "Космос: 2075" призван дать толчок дискуссиям о возможностях и последствиях космической науки и техники на ближайшие 50 лет, чтобы правительства, регулирующие органы, предприятия и общественность могли подготовиться к ним. Авторы пишут, что это имеет такое же значение для современной промышленности, общества и культуры, как и промышленная революция в 18 веке.

Будущие достижения в области многоразовых ракет и космических самолетов могут проложить путь к созданию заводов, производящих продукцию, пригодную только для работы в условиях микрогравитации, и крупномасштабных объектов для создания космических аппаратов, которые никогда не смогли бы стартовать с Земли, говорится в докладе. Межпланетные космические станции могли бы быть построены на орбите и развернуты по всей Солнечной системе по желанию.

Существующие отрасли промышленности могут быть перенесены на орбиту, продолжает The Guardian. Например, энергоемкие фермы обработки данных выиграют от обилия солнечной энергии и бесплатного охлаждения в космосе. Тем временем могут появиться радикально новые технологии, такие как спутники, которые улавливают солнечную энергию и эффективно передают ее через атмосферу на наземные приемные станции, преобразуя ее в микроволны или лазерные лучи.

Постоянно растущий объем космического мусора от отработавших ракет, вышедших из строя спутников и фрагментов от столкновений и взрывов стимулирует стремление к переработке мусора. Это снизило бы риск столкновений и предотвратило бы загрязнение атмосферы материалами, которые сгорают при возвращении в атмосферу.

Авторы предупреждают, что по мере того, как космос становится все более перегруженным, вероятность конфликтов возрастает, поскольку государства и компании сталкиваются из-за выгодных мест на планетных телах, ценных орбит и критических диапазонов радиочастот.

В то время как Великобритания сильна в нескольких технологиях, таких как наблюдение Земли, связь и малые спутники, ей необходимы “четкие национальные амбиции”, чтобы идти в ногу с темпами изменений, говорится в отчете.

“Правительство Великобритании, международное сообщество и общество в целом должны понимать, предвидеть и быть готовыми”, - констатируется в документе.

Также ожидаются проблемы этического характера. Насекомые-экстремофилы, которые переносят суровые условия на Земле, могут быть сконструированы для создания “живых инструментов” на Марсе, которые преобразуют природные ресурсы в полезные соединения.

Но что, пишет The Guardian, если эти насекомые колонизируют планету и вытеснят еще не обнаруженные местные микробы? Испытания по терраформированию, в ходе которых участки планет проектируются так, чтобы они были более гостеприимными для людей, вызывают аналогичные опасения. А если люди переселятся на Красную планету?

“Что произойдет, если в конечном итоге люди родятся на Марсе?” - спрашивает Свитинг.

На нескольких открытых семинарах, организованных для подготовки доклада, возникали вопросы о внеземной жизни и о том, как с ней следует обращаться, если появятся доказательства. Один из участников семинара в Рексхэме поразился количеству галактик в космосе.

“Во всех этих галактиках должна быть одна планета, на которой было бы что-то похожее на гусеницу”, - утверждал он.

Живут ли поблизости инопланетяне, похожие на гусениц, или нет, мы, вероятно, узнаем в ближайшие 50 лет, пишут авторы.