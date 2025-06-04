В Сеть слили концепт-изображения iOS 26

До презентации iOS 26 на WWDC 2025 остаётся всего несколько дней, но в сеть уже утекли концептуальные изображения будущей системы.

© Ferra.ru

Их опубликовал дизайнер Себастьян де Вит — сооснователь Lux (приложения Halide, Kino, Spectre) и бывший дизайнер Apple. Вдохновлённый утечками и слухами от Марка Гурмана, он представил концепт под названием Living Glass.

Согласно описанию, идея заключается в том, чтобы превратить стеклянный экран iPhone в «живую» поверхность, визуально сочетающуюся с материалами корпуса устройства.

© 9to5Mac

© 9to5Mac

Новый интерфейс вдохновлён visionOS от гарнитуры Apple Vision Pro и отличается «стеклянными» эффектами, глубиной, полупрозрачными слоями и плавной анимацией.

По мнению де Вита, такой подход «приближает интерфейс к ощущению самого стекла», делая программную оболочку естественным продолжением железа.