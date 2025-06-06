Названы 8 главных особенностей будущего iPhone 17

Ведущий YouTube-канала Max Tech рассказал, чего стоит ожидать от нового iPhone 17 и других моделей этой линейки.

© YouTube/Max Tech

Дисплей 6,3". iPhone 17 будет иметь большой дисплей по сравнению с 16-м: 6,3" по сравнению с 6,1".

Частота обновления 120 Гц. По подтверждённым данным, она появится во всей 17-й линейке.

Меньший размер Dynamic Island. Он будет характерен для всех моделей iPhone 17. Всё потому, что все четыре смартфона оснастят новой технологией metalens для Face ID.

Новая фронтальная камера. Все модели iPhone 17 получат фронтальный объектив на 24 МП.

© Max Tech

Старый чип у iPhone 17. На этом смартфоне будет стоять А18, который сейчас есть у базового iPhone 16. Остальная же часть линейки получит А19 и А19 Pro (модели Pro и Pro Max). Это также значит, что оперативной памяти у обычного iPhone 17 будет 8 ГБ, тогда как у остальных версий - до 12 ГБ.

Always On Display. Эта функция появится у базовых iPhone 17 и 17 Air.

Фирменный чип Apple Wi-Fi и Buletooth. Он будет поддерживать Wi-Fi 7. Также это позволит экономить заряд батареи.

Новая испарительная камера охлаждения у iPhone 17 Pro Max. Однако остальные модели линейки такого не получат.