США запретили экспорт в Китай софта для проектирования чипов

США ввели запрет на экспорт софта для проектирования микросхем (EDA) в Китай. Теперь такие компании, как Synopsys и Cadence, не смогут выдавать лицензии китайским производителям, включая Xiaomi, Lenovo и Bitmain.

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Речь идёт о ключевом программном обеспечении, необходимом для разработки современных чипов, включая 3-нм процессоры от TSMC. И хоть уже лицензированное ПО продолжит использоваться, обновления и техподдержка отныне недоступны, что осложнит создание новых ИИ-чипов.

Ограничения касаются только самых продвинутых решений — менее сложные чипы, например для смартфонов, пока под запрет не попадают.

В ответ Китай ускоряет разработку собственных EDA-инструментов. Над аналогами работают HUAWEI, Empyrean и Primarius, однако их решения пока подходят лишь для устаревших 7-нм процессов. Некоторые китайские фирмы также используют пиратские версии американского софта, утверждает Financial Times.