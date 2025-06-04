Принадлежность гробницы «повитухи Христа» опровергли

Древняя пещера Саломеи, которую веками считали гробницей повитухи младенца Иисуса Христа, возможно, принадлежала совсем другой женщине. Ученые из Израильского управления древностей предполагают: речь может идти о принцессе Саломее — сестре царя Ирода Великого. Исследование опубликовано в журнале ’Atiqot.

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Пещера, расположенная в 48 километрах от Иерусалима, была построена около 2000 лет назад и представляет собой один из самых роскошных погребальных комплексов периода Второго Храма. Она включает просторные залы, остатки каменных саркофагов и греческие надписи с именем «Саломея». С VIII века христианские паломники приходили сюда с масляными лампами, считая, что здесь находится та самая Саломея, помогавшая Марии при рождении Иисуса.

Воссоздан облик Христа

Однако археологи указывают: столь богатое убранство и монументальность сооружения больше соответствуют склепу члена царской семьи. Одной из возможных владелиц считают Саломею I — сестру Ирода, известную своими политическими интригами. Еще одна версия — Саломея, внучка Ирода.

Авторы подчеркивают, что имя Саломея в тот период было весьма распространено, и приписывать пещеру только одной известной фигуре преждевременно. Однако масштабность комплекса и его оформление делают версию о царском происхождении крайне вероятной.