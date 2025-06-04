Раскрыты первые подробности Android 17

Следующее поколение операционных систем (ОС) Android появится в виде бета-версий уже в ноябре 2025 года. Об этом сообщает профильное издание Android Authority.

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Специалисты медиа собрали и раскрыли всю информацию относительно новой версии Android. Они ожидают, что Android 17 будет иметь кодовое название, начинающееся на латинскую букву C, традиционно посвященное кондитерской тематике — Caramel Custard, Cheescake, Coffe Cake или какое-то другое.

Так как первые сборки Android 16 вышли в конце 2024 года, первая бета-версия Android 17 должна появиться в заключительном квартале 2025-го. Стабильная бета-версия системы может выйти во втором квартале 2026 года. Подробности о сроках запуска ОС сообщат позже.

Журналисты полагают, что в ОС появится новая система защиты от взлома Intrusion Logging. Она собирает и анализируют журналы активности приложений.

«Ваши журналы активности шифруются с использованием пароля вашей учетной записи Google и экрана блокировки устройства, что гарантирует, что просматривать их сможете только вы», — заметили авторы.

Также ОС будет больше соответствовать новому дизайн-коду Material 3 Expressive, который впервые внедрили в Android 16. Будет переработан интерфейс системы, добавятся «более выразительные анимации».

В конце мая корпорация Google выпустила новую бета-версию операционной системы Android 16. Она стала доступна для скачивания на смартфонах Google Pixel по всему миру.