Sharp выпустила смартфоны Aquos R10 и Wish 5

Sharp анонсировала новый смартфон среднего класса Aquos R10. Устройство получило дисплей Pro IGZO OLED с частотой обновления до 240 Гц, процессор Snapdragon 7+ Gen 3, камеры Leica и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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Также японский производитель представил бюджетный смартфон Wish 5, отличающийся современным дизайном и более жёсткой защитой – IP69.

Sharp Aquos R10

Смартфон оснащён 6,5-дюймовой панелью Pro IGZO OLED от Sharp с разрешением 2340×1080 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 240 Гц и пиковой яркостью 3000 нит (HDR). За производительность отвечает Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ ПЗУ UFS 4.0, с возможностью расширения с помощью карты microSD.

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Ёмкость аккумулятора – 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка USB-C мощностью до 36 Вт.

На тыльной панели расположена двойная камера:

50 Мп главный датчик Leica Hektor, f/1.9;

50 Мп сверхширокоугольный объектив, f/2.2.

Фронтальная камера – 50 Мп.

Для разблокировки используется боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает на Android 15, при этом Sharp обещает три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.

Sharp Aquos Wish 5

Бюджетная модель получила 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1612×720 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В основе лежит MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной, расширяемой через microSD.

Аккумулятор – 5000 мАч, полная зарядка через 27-ваттный USB-C адаптер занимает около 130 минут.

Основная камера – 50 Мп, фронтальная – 8 Мп. Wish 5 работает на Android 15, получит два крупных обновления Android и четыре года обновлений безопасности. Корпус изготовлен из 60% переработанного пластика и защищён от воды и пыли по стандарту IP69.

Сроки выхода и цена

Sharp Aquos R10 поступит в продажу в Японии, Сингапуре, Тайване и Индонезии в начале июля 2025 года. Информация о запуске в других странах и ценах пока не раскрыта.

Sharp Aquos Wish 5 выйдет в тех же регионах в конце июня. Возможность международного релиза и стоимость также пока не подтверждены.