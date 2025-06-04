Adobe выпустила новое приложение Photoshop для Android

Adobe представила обновленную мобильную версию Photoshop для устройств на Android. Обещанное еще в феврале, приложение теперь доступно для загрузки и предлагает ряд функций, в том числе с поддержкой генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

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В новой версии пользователи могут редактировать изображения с помощью инструментов, знакомых по десктопной версии — таких как слои, маски, выделения и режимы наложения. Также доступна функция «волшебной кисти» для удаления ненужных объектов и генеративная заливка, основанная на технологии Firefly, позволяющая автоматически добавлять или изменять элементы на изображении.

Приложение оснащено простыми в использовании инструментами, такими как Tap Select для замены участков изображения, и Magic Wand для точного выделения объектов. Также предусмотрены функции клонирования, точечного удаления и доступ к библиотеке бесплатных стоковых изображений от Adobe.

Для пользователей, незнакомых с функционалом Photoshop, в приложение встроены обучающие материалы. Они помогут освоить как базовые возможности, так и более сложные инструменты, включая функции генеративного ИИ.

Все возможности доступны бесплатно в рамках бета-тестирования. Однако Adobe пока не раскрыла, сколько будет стоить подписка после завершения пробного периода. Приложение совместимо с устройствами на Android 11 и выше.