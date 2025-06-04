Исследование: смартфоны эксплуатируют людей, как паразиты

Исследователи из Австралии сравнили смартфоны с паразитами, которые крадут наше время, внимание и данные ради прибыли технологических компаний. В статье, опубликованной в Australasian Journal of Philosophy, они утверждают, что наши отношения с телефонами из взаимовыгодных превратились в паразитические.

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Авторы исследования проанализировали смартфоны через эволюционную биологию, сравнив их с паразитическими и симбиотическими отношениями в природе. Они изучили данные о влиянии гаджетов на психическое здоровье (рост депрессии на 10–15 % у активных пользователей), экономику (рекламный рынок за 2024 год) и поведение (среднее время использования).

Смартфоны, изначально полезные как карты, записные книжки или медицинские трекеры, стали паразитами, когда их приложения начали манипулировать поведением пользователей. Соцсети и алгоритмы удерживают нас в бесконечной прокрутке, вызывая привыкание: в среднем человек проводит 2,5–3 часа в день в телефоне, теряя сон (на 20–30 минут меньше нормы), ослабляя реальные отношения и повышая риск тревожности на 15–20 %.

«Пользователи телефонов расплачиваются недостатком сна, ослаблением отношений и расстройствами настроения. Технологические компании собирают данные о каждом клике, продавая их рекламодателям за большие деньги, чтобы точнее удерживать внимание. Это напоминает головных вшей, питающихся кровью, — но вместо зуда мы получаем стресс и зависимость», — пишут авторы.

Исследователи сравнивают эволюцию отношений с телефонами с природным переходом от симбиоза (взаимовыгодного сосуществования, как бактерии в кишечнике) к паразитизму. Они приводят пример губанов-чистильщиков на Большом Барьерном рифе, которые иногда «обманывают», кусая рыб вместо удаления паразитов. Рыбы наказывают их, прекращая визиты, — это «полицейская деятельность», которая восстанавливает баланс.

Смартфоны с нами повсюду

Смартфоны стали незаменимы: 85 % взрослых в развитых странах используют их для банковских операций, навигации и доступа к госуслугам. Но эта зависимость усиливает паразитизм: алгоритмы скрывают свою манипулятивную природу, а отказ от телефона осложняет жизнь.

«Мы зависим от смартфонов для повседневных задач, что ограничивает нашу память и познание», — отмечают авторы.

Например, люди чаще забывают детали событий, полагаясь на камеры (на 30 % реже вспоминают без фото).

Рассматривая смартфоны как паразитов, ученые предлагают решение: усилить «надзорную деятельность», как в природе. Индивидуальные усилия — ограничение экранного времени или отключение уведомлений — недостаточны, так как пользователи проигрывают технологическим гигантам, чьи алгоритмы анализируют миллиарды данных в секунду. Нужны коллективные меры: законы, ограничивающие сбор данных (сейчас 90 % приложений собирают личную информацию), и функции, вызывающие привыкание, такие как автопрокрутка.

Пример — запрет Австралии на соцсети для лиц до 16 лет, введенный в мае 2025 года, который сократил время подростков в соцсетях на 40 %.