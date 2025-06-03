Роскосмос по поручению Путина коренным образом пересмотрел нацпроект

Национальный проект по освоению космоса был коренным образом пересмотрен после поручения президента РФ Владимира Путина о его доработке. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Было поручение президента доработать его (нацпроект - прим. ТАСС) с учетом комплексности и взаимоувязки всех элементов, поэтому пришлось коренным образом его пересмотреть", - сказал он в рамках пресс-подхода на десятой конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Основным отличием, по словам Баканова, является синхронизированное включение в себя всех космических проектов, в которых участвует государство.