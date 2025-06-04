Российские ученые изучили гигантский вулкан на Венере

Гигантский щитовой вулкан Самодива Монс на Венере изучили сотрудники Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (ГЕОХИ) при помощи снимков второй по счету планеты Солнечной системы. Этот объект диаметром около 240 (!) километров расположен на юго-востоке области Beta – самой молодой в геологическом плане области планеты. Об этом сообщает Минобрнауки России со ссылкой на статью в журнале «Volcanology and Geothermal Research».

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Венера, несмотря на свою близость к Земле, остается одной из самых загадочных планет Солнечной системы. Ее плотная атмосфера и экстремальные температуры делают поверхность труднодоступной для изучения. Но все же ученым удалось рассмотреть ее поверхность получше благодаря данным американской миссии «Магеллан». По данным NASA, она впервые осуществила подробное и полномасштабное радиолокационное картографирование Венеры с орбиты планеты.

Итак, Самодива Монс — это одно из самых заметных вулканических сооружений на Венере на фоне десятков тысяч более мелких вулканов. По словам автора работы, младшего научного сотрудника лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН Данила Малышева, основная масса вулканов имеет диаметр около 5 километров в диаметре. Самодива Монс же входит в число 200 гигантов диаметром больше 100 километров. Высота ее – 1,4 километра, глубина центральной кальдеры – до 700 метров. Зато лавовые потоки этого вулкана покрывают площадь около 80 900 квадратных километров, что сравнимо с размерами небольших стран, к примеру, Чехии.

Вулканы на Венере – щитовые, то есть более плоские, с пологими склонами. На Земле такие есть разве что на Гавайях. Почему именно на Венере такие вулканы? Там очень большое давление, высокая температура у поверхности, отчего и не получается вулкану вырасти как следует.

Ученым ГЕОХИ РАН совместно с коллегами из Томского государственного университета было интересно посмотреть на историю Самодивы Монс, которая находится несколько изолированно от других вулканов, на стыке разных геологических эпох.

По словам Малышева, исследование помогает лучше изучить вулканический процесс на Венере, где нет тектоники плит, как на Земле.