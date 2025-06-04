Названы сроки запуска ракеты «Амур» с возвращаемой ступенью

Роскосмос планирует осуществить первый полноценный запуск ракеты «Амур» с возвращаемой первой ступенью в конце 2027 или начале 2028 года. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

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Технически испытать ракету можно уже в конце 2025 года, но в таком случае посадка ступени будет неидеальной. Для отработки надежной технологии потребуется еще около двух с половиной лет.

Разработка «Амура» ведется с 2020 года, когда Роскосмос и РКЦ «Прогресс» подписали контракт на создание эскизного проекта. Ракета будет работать на метане, а ее первая ступень сможет возвращаться для повторного использования. Запуски планируется проводить с космодрома Восточный.

Ранее, в январе 2023 года, бывший глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что проект может быть завершен к 2030 году.