Могут ли частицы пепла от вулкана Этна долететь до Москвы?

Частицы пепла от вулкана Этна могут долететь до столичного региона, заявил старший научный сотрудник лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии Института физики Земли им. Шмидта РАН Руслан Жостов.

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"Наверняка долетит, ведь пепел может распространяться на большие расстояния, вопрос только - в количествах, которые долетят до нас от острова Сицилия, преодолев больше двух тысяч километров", - заметил ученый в беседе с MK.RU.

Он привел в пример вулкан Шивелуч, облако от которого распространилось почти на тысячу километров в сторону Тихого океана. Так же частицы Эйяфьядлайекюдля, извержение которого произошло в 2010 году, фиксировали в Москве.

К томе же характер извержений Этны эксплозивный, то есть истечение вязкой лавы происходит с большим выбросом вулканических газов и пепла.

Эксперт предупредил, что мелкие частицы пепла от вулкана имеют достаточно острые грани и немного напоминают битое стекло, поэтому могут нанести механические повреждения например двигателям самолетов. А попав в организм человека, они активно взаимодействуют с физиологическими жидкостями, бетонируя их, закупоривают дыхательные пути, что в свою очередь может привести к удушью. Именно поэтому в регионах, которые накрыл пепел от вулкана, необходимо носить маски.

Напомним, самый высокий действующий вулкан Европы Этна в понедельник, 2 июня, изверг горячую лаву, а также столб пепла, достигший высоты 6,5 километра. В Италии объявили оранжевый уровень опасности для самолетов, жителей предупредили об опасности вдыхания частиц пепла.