Могут ли частицы пепла от вулкана Этна долететь до Москвы?

Российская Газета

Частицы пепла от вулкана Этна могут долететь до столичного региона, заявил старший научный сотрудник лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии Института физики Земли им. Шмидта РАН Руслан Жостов.

Могут ли частицы пепла от вулкана Этна долететь до Москвы?
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"Наверняка долетит, ведь пепел может распространяться на большие расстояния, вопрос только - в количествах, которые долетят до нас от острова Сицилия, преодолев больше двух тысяч километров", - заметил ученый в беседе с MK.RU.

Он привел в пример вулкан Шивелуч, облако от которого распространилось почти на тысячу километров в сторону Тихого океана. Так же частицы Эйяфьядлайекюдля, извержение которого произошло в 2010 году, фиксировали в Москве.

К томе же характер извержений Этны эксплозивный, то есть истечение вязкой лавы происходит с большим выбросом вулканических газов и пепла.

Эксперт предупредил, что мелкие частицы пепла от вулкана имеют достаточно острые грани и немного напоминают битое стекло, поэтому могут нанести механические повреждения например двигателям самолетов. А попав в организм человека, они активно взаимодействуют с физиологическими жидкостями, бетонируя их, закупоривают дыхательные пути, что в свою очередь может привести к удушью. Именно поэтому в регионах, которые накрыл пепел от вулкана, необходимо носить маски.

Напомним, самый высокий действующий вулкан Европы Этна в понедельник, 2 июня, изверг горячую лаву, а также столб пепла, достигший высоты 6,5 километра. В Италии объявили оранжевый уровень опасности для самолетов, жителей предупредили об опасности вдыхания частиц пепла.

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