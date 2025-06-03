Приложение YouTube перестало работать на миллионах iPhone

Популярный видеосервис YouTube обновил свое мобильное приложение для iOS, выпустив версию 20.22.1. Теперь для его установки и корректной работы требуется операционная система iOS 16 или более поздняя. Это изменение, как пишет MacRumors, повлекло за собой прекращение официальной поддержки для ряда устаревших моделей iPhone.

В частности, из списка поддерживаемых устройств исключены смартфоны, которые не могут обновиться до iOS 16. К ним относятся iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения. Также отныне приложение не будет функционировать на iPod touch седьмого поколения.

Аналогичные изменения коснулись и версии YouTube для iPad. Теперь для работы приложения на планшетах требуется iPadOS 16 или новее, что означает прекращение поддержки для моделей iPad Air 2 и iPad mini 4.

Пользователи, владеющие перечисленными устройствами, по-прежнему могут получить доступ к контенту YouTube через веб-браузер, посетив мобильную версию сервиса.

По данным DemandSage, в 2025 году по всему миру насчитывалось более 1,38 млрд пользователей iPhone. При этом статистика Telemetry DECK гласит, что на iOS 15 и более старые версии этой ОС приходится около 1% юзеров. Таким образом, можно предположить, что приложение YouTube перестало работать на примерно 13,8 млн устаревших iPhone.