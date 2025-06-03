Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг вновь начал движение

Гигантский айсберг А23а, который более 30 лет провёл на мели в море Уэдделла, вновь движется в водах Южного океана. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Ученые пояснили, что за первые дни после схода с мели айсберг сместился на 60 км в восточном направлении и сейчас находится в 74 км от острова Анненкова.

«В течение трех месяцев, пока айсберг находился на мели, его площадь сократилась на 7% и составляет на данный момент 2730 кв. км, что сравнимо с площадью Москвы. От первоначального размера А23а потерял уже 35% площади», — заметила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации НИИ Полина Солощук.

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По ее словам, дальнейшая жизнь айсберга-гиганта будет продолжать зависеть от ветра и течений в этой части океана.

Исследователь уточнила, что заметного воздействия на уровень океана айсберг не окажет, так как его таяние происходит не одномоментно, а в течение длительного времени.

Напомним, что айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла

4 170 кв. км, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.

Свыше 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду.

Далее айсберг дрейфовал в северном направлении и к середине января 2025 года приблизился к острову Южная Георгия, где в начале марта сел на мель в 80 км от острова и сохранял свое местоположение до конца мая.