Радио Судного дня: что нужно знать о номерной станции УВБ-76

В русскоязычном Интернете вновь начали обсуждать УВБ-76 — номерную станцию, также прозванную «радио Судного дня». Таинственная радиостанция вновь передала цепочку зашифрованных сообщений, но в этом нет ничего нового: секрет этой станции уже очень много лет интересует каждого радиолюбителя. Кратко рассказываем, что нужно знать об УВБ-76 и почему она приобрела репутацию городской легенды.

Что такое УВБ-76

УВБ-76, или «Жужжалка» — коротковолновая станция, ведущая непрерывную трансляцию еще с 1970-х. Она относится к числу т.н. «номерных станций», чью деятельность зачастую связывают с военными или разведкой. По разным предположениям, она впервые начала работу либо во второй половине 1970-х, либо в 1982 году.

Первое время она передавала только белый шум, но 24 декабря 1997 года якобы прозвучало первое голосовое сообщение. По свидетельствам радиолюбителей, которые интересуются УВБ-76 уже много лет, она вещает ежедневно, ровно 23 часа 10 минут с начала эфира в 7:50 утра. Причем поймать эфир может любой желающий при наличии необходимой аппаратуры; активность станции также отслеживается на различных вебсайтах.

Из-за своей таинственной природы «Жужжалка» привлекает внимание энтузиастов и сторонников теорий заговора с самого момента своего обнаружения. Кто-то утверждает, что она связана с системой автоматического ответа на ядерный удар «Периметр», благодаря чему УВБ-76 также заслужила название «станция Судного дня».

Что транслирует УВБ-76

Чаще всего в эфире УВБ-76 звучат шумы помех, похожие на жужжание — отсюда и произошло имя, под которым станция известна в народе. Но когда начинаются трансляции, она передает различные наборы цифр, слов и выражений на русском языке. Иногда связанные в предложения, иногда совершенно бессвязные. Например, по данным страницы «ВКонтакте», где радиолюбители документируют эфиры УВБ-76, 18 марта 2025 года станция передала сообщение «НЖТИ 02425 ЖОХОДИОД 9671 5038». А 19 марта — «НЖТИ 40138 НАДЕЖНОСТЬ 6653 3894».

По мнению многих радиолюбителей, эти фразы представляют собой зашифрованные сообщения: никто не знает, где находится станция и зачем она работает. Но, по словам правительства, она не связана с системой «Периметр». В комментарии «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что «Жужжалка» не имеет никакого отношения к ядерной обороне. Тем не менее, станция выполняет некую важную функцию.

Периодически эфиры УВБ-76 также пользуются хулиганы, специально чтобы дополнительно разжечь слухи и теории заговоров. Так, в конце 2024 года на частоте «Жужжалки» прозвучала песня SHAMANа «Я русский».