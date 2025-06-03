Оценена стоимость залежей платины и других металлов на Луне

Лунные кратеры могут содержать платину и другие драгоценные металлы, попавшие туда в результате падения метеоритов, на сумму более триллиона долларов. Это означает, что добыча ресурсов на Луне может быть экономически выгоднее, чем индивидуальная разработка астероидов — хотя правовой статус такой деятельности остается неясным.

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Новое исследование в журнале Planetary and Space Science оценило наличие на Луне коммерчески значимых объемов металлов платиновой группы (платина, палладий, родий, рутений, иридий и осмий), оставшихся после столкновений астероидов с лунной поверхностью.

«Сегодня астрономия существует в основном для удовлетворения нашего любопытства. У нее очень мало практических применений, и исследования финансируются преимущественно за счет налогов, что делает науку зависимой от политики. Если мы сможем монетизировать космические ресурсы — на Луне или астероидах — частные компании начнут инвестировать в освоение Солнечной системы», — пояснил астроном Джаянт Ченнамангалам, один из авторов работы.

В расчетах учитывались доля лунных кратеров, предположительно образованных металлическими астероидами, количество таких астероидов с достаточной концентрацией металлов платиновой группы, а также те из них, которые столкнулись с Луной на достаточно низкой скорости, чтобы оставить значительные фрагменты. Оказалось, что из примерно 1,3 млн лунных кратеров диаметром более километра около 6500 образованы астероидами, несшими коммерчески значимые объемы платины.

«Это означает, что на Луне может быть гораздо больше кратеров с рудоносными остатками астероидов, чем доступных для добычи астероидов», — заметил Ченнамангалам.

По его приблизительным оценкам, стоимость платины и других металлов, пригодных для добычи в лунных кратерах, может достигать триллиона долларов.

Добыча на Луне будет проще, чем на астероидах, поскольку большинство астероидов находятся дальше, а их ничтожная гравитация создает технические сложности. Гравитация Луны в шесть раз слабее земной, но это все же упрощает задачу.

Однако, даже если технически лунная добыча проще, юридически она может оказаться сложнее. Договор о космосе 1967 года остается краеугольным камнем международного космического права, регулируя все виды деятельности за пределами Земли, включая добычу ресурсов. В нем закреплено, что «космос, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению», но остается спорным, относятся ли астероиды к «небесным телам» и можно ли частную добычу приравнять к «национальному присвоению».

«Хотя [договор] явно применим к такой деятельности, ключевые вопросы он оставляет без ответа. В частности, отсутствует ясность в вопросах владения добытыми ресурсами, коммерческих лицензий, справедливого распределения выгод, экологических стандартов и правил долгосрочного присутствия на Луне», — прокомментировала Ребекка Коннолли, юрист по космическому праву из Сиднейского университета.

Некоторые сравнивают добычу на астероидах с рыболовством в международных водах, которое разрешено, несмотря на отсутствие суверенитета, но применить эту аналогию к Луне сложнее.

США попытались прояснить ситуацию, предложив необязательные к исполнению «Соглашения Артемиды» — набор принципов освоения космоса, включая коммерческую добычу на Луне. Их подписали 55 стран, но не Китай и Россия, что сохраняет неопределенность.