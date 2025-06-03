Новые наушники Sony WH-1000XM6 сравнили с предыдущими моделями

В одном из выпусков на YouTube-канале Rozetked протестировали WH-1000XM6 и сравнили эту модель с 1000XM5, 1000XM4 и 1000XM3.

© YouTube/Rozetked

В коробке с WH-1000XM6 вы получаете только кейс, внутри которого наушники, кабель для зарядки, кабель 3,5 мм. Сам футляр теперь не на молнии, а на магните.

Главное изменение у 1000XM6 по сравнению с 1000XM5 - возвращение складной конструкции. Эти наушники складываются, чашки у них тоже поворачиваются. На шее носить их немного удобнее, чем модель предыдущего поколения.

Чашки у новинки тоже обновились. Они стали чуть глубже. Шов у наушников теперь только сзади, так что легче понять, какой стороной их надевать. Амбушюры при этом стали сменными.

У 1000XM6 лучший шумодав из всех. Он не давит на уши и хорошо отсекает посторонние шумы. Но здесь важно понимать, что работа этой функции сильно зависит от прилегания наушников, а это уже индивидуальная особенность.

© Rozetked

Режим прозрачности у новых наушников стал гораздо лучше, чем у 1000XM5. Голос теперь не искажается.

Эквалайзер теперь 10-полосный вместо 5-полосного, но у него исчез пункт Clear Bass. При этом впервые у 1000XM6 "из коробки" звук настроен идеально, однако если в XM5, XM3 подкрутить эквалайзер, то звук станет лучше встроенного пресета.

Звук у WH-1000XM6 крайне сбалансированный. Но если сравнивать звучание ХМ6 и ХМ3, то лучше будет последняя модель. На ХМ3 звук менее ровный, но более яркий. По мнению ведущего, по звучанию на первом месте находится ХМ3, на втором - ХМ6, на третьем - ХМ5 и на последнем - ХМ4.

Вывод

Если вам обязательно нужна функция подключения к двум устройствам, то берите ХМ4 или ХМ5. Если вам нужно, чтобы наушники складывались, то покупайте любое поколение, кроме 5-х. Если в приоритете шумоподавление - рассмотрите ХМ5 или ХМ6, если режим прозрачности, запись голоса при звонках, минимальная задержка для игр - ХМ6. Если же для вас важно качество звучания, то при наличии iPhone берите любое поколение (наушники всё равно звучать будут хуже, чем с Andoid-смартфонами), при наличии Android-гаджета лучше всего купить ХМ3 (правда, новыми их вы уже не найдёте).