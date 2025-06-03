Экран iPhone 17 и 17 Air будет хуже, чем в старом iPhone 13 Pro

Базовый iPhone 17 и сверхтонкий iPhone 17 Air не получат флагманские экраны с адаптивной частотой обновления. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил инсайдер Fixed Focus Digital (FFD).

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По словам инсайдера, все модели iPhone 17 получат дисплеи с высокой частотой обновления, однако технология ProMotion останется эксклюзивной для версий 17 Pro и 17 Pro Max. В то время как флагманские версии будут оснащены передовыми OLED-экранами LTPO, модели iPhone 17 и 17 Air получат OLED-дисплеи, выполненные по технологии LTPS. Такие экраны не поддерживают динамическое изменение частоты от 1 до 120 Гц.

Такое ограничение означает, что базовые модели будут активнее расходовать аккумулятор, а экраны не смогут обновлять изображение, подстраивая частоту под отображаемый контент. Например, если включить фильм с частотой 24 кадров в секунду, дисплей будет обновляться с частотой 30, 60 или 120 Гц, тогда как Pro-версии смогут отображать картинку при частоте 24 Гц.

Кроме того, отсутствие LTPO-экранов у базовых моделей лишает их поддержки функции Always-On Display, которая будет лишь в более премиальных смартфонах.

Технология ProMotion используется во флагманских смартфонах Apple, начиная с iPhone 13 Pro 2021 года. Таким образом, по этому показателю новые модели будут даже хуже старых смартфонов бренда.

Презентация линейки iPhone 17 состоится уже в сентябре.