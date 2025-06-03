Астрономы пересчитали вероятность столкновения Млечного пути с Андромедой

Астрономы пересчитали вероятность столкновения нашей галактики Млечный путь с ближайшей к ней галактикой Андромеда. Как сообщает Phys.org, подсчеты ученых из университетов Хельсинки, Дарема и Тулузы показали, что шанс подобного в ближайшие 5 млрд лет составляет всего 2%.

Долгие годы считалось, что столкновение двух галактик — неизбежный процесс, который завершится образованием новой эллиптической галактики. Ученые решили проверить это утверждение и провели 100 тысяч компьютерных симуляций, использовав информацию с космических телескопов «Хаббл» и «Гайя». В своей работе астрономы решили использовать более точные данные и учесть влияние Большого Магелланова Облака — его гравитационное воздействие оказалось достаточным для изменения траектории движения Млечного Пути.

Примерно в половине смоделированных сценариев Млечный Путь и Андромеда совершают хотя бы одно близкое сближение. При этом слияние начинается лишь спустя 8-10 млрд лет. Шанс того, что слияние произойдет в ближайшие 5 млрд лет и вовсе составляет 2%. В большинстве остальных случаев галактики расходятся на безопасном друг для друга расстоянии.