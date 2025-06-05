Раскрыты масштабы сотрудничества Apple c силовиками по всему миру

Согласно последнему отчету Apple о прозрачности, компания все чаще отказывает правоохранительным органам по всему миру в предоставлении данных, связанных с push-уведомлениями, несмотря на рост числа таких запросов. Об этом сообщает издание Apple Insider (AI).

© Газета.Ru

Если в начале 2023 года количество глобальных запросов составляло 119, то к середине 2024 года оно выросло до 277. При этом процент удовлетворения таких запросов значительно снизился: с 76% до 59% за тот же период. В частности, общий процент одобрения запросов Apple упал с 88% в начале 2023 года до всего 28% к середине 2024 года.

Речь идет о запросах так называемых push-токенов. Они создаются, когда пользователи разрешают приложению отправлять уведомления, связывая приложение, устройство и Apple ID. Правительства могут запрашивать информацию, привязанную к этим токенам, включая имя владельца учетной записи, адрес электронной почты и физический адрес. В некоторых случаях, если приложение не шифрует свои уведомления, запрос может включать и фактическое содержание сообщения.

Снижение процента удовлетворения запросов связано с изменением политики Apple, вступившим в силу в декабре 2023 года. Теперь для получения данных push-уведомлений требуется постановление суда, тогда как ранее для этого было достаточно обычной повестки. Это изменение согласуется с более широкой инициативой Apple по усилению конфиденциальности, которая в последние годы привела к запуску таких функций, как «Прозрачность отслеживания приложений» (App Tracking Transparency), «Защита конфиденциальности в почте» (Mail Privacy Protection) и Private Relay.

Например, с июля по декабрь 2023 года США направили 99 запросов, из которых Apple удовлетворила 65. Однако с января по июнь 2024 года США получили данные лишь по 36 запросам, что демонстрирует резкое снижение. Великобритания остается одним из активных запрашивающих органов, получив данные по 127 запросам в первой половине 2024 года. Примечательно, что Израиль направил один необычно широкий запрос, касавшийся данных по 694 push-токенам в рамках одного дела, который Apple отклонила.