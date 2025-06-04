В рейтинг мощных устройств бенчмарка Antutu не попал ни один iPhone

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали майский рейтинг производительности айфонов и планшетов Apple. Примечательно, что в список из 10 лидеров не попал ни один iPhone.

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Самым мощным устройством, включённым в рейтинг, стал 11" iPad Pro с чипом Apple M4, набравший в среднем 2,5 млн баллов, за ним расположились 13" iPad Pro М4 и iPad Air M3 с 2,49 и 2,1 млн баллов соответственно.

Рейтинг продолжили и другие модели iPad, занявшие лидирующие места: 12,9" iPad Pro M2 с 2,08 млн баллов, 11" iPad Air M3 и iPad Pro M2 с 1,98 и 1,92 млн соответственно. Также в рейтинг вошли 13" и 11" версии iPad Air M2, набравшие в среднем 1,9 и 1,89 млн баллов соответственно.

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Примечательно, что ни один iPhone не вошёл в топ-10, а самым рейтинговым среди участников бенчмарка стал iPhone 16 Pro Max, оказавшийся на 11-м месте с 1,66 млн баллов.

Как отметили разработчик, рейтинг составляется на основе средних показателей устройств в бенчмарке AnTuTu за последний месяц.