Гриб выжил в условиях, имитирующих марсианскую поверхность

Гриб Rhinocladiella similis выжил в условиях, имитирующих марсианскую среду: при высокой дозе ультрафиолета (0,4 кДж/м²) и концентрации перхлората магния (750 ммоль/л). 80% грибковых клеток остались жизнеспособны, в то время как другой организм, Exophiala sp., выжил только на 50%, передает ixbt.com.

Под воздействием стресса R. similis изменил форму на дрожжеподобные клетки и увеличил выработку меланина для защиты от ультрафиолета и химических веществ. Грибок перестроил метаболизм: снизил энергопроизводство на 60%, увеличил синтез меланина и ферментов для нейтрализации токсинов.

Анализ выявил уникальные молекулы, такие как L-фенилаланил-L-пролин и 5-оксопирролидин-2-карбонил-L-изолейцин, помогающие удерживать воду, и деканоиларгинин, указывающий на повреждение белков. Эти вещества могут служить биомаркерами для поиска жизни на Марсе.

Исследование подчеркивает важность перхлората магния для точности экспериментов и указывает на потенциал использования механизмов грибка для биоремедиации на Земле.

Дальнейшие шаги включают изучение изменений в активности генов грибка и проверку биомаркеров в ископаемых остатках для улучшения методов поиска жизни в космосе.