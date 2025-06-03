В Турции найдены статуэтки возрастом 19 000 лет

Археологи из Университета Анкары обнаружили в Турции уникальные каменные фигурки возрастом около 19 000 лет, что делает их старейшими известными человеческими статуэтками Анатолии. Находки сделали в эпипалеолитическом пещерном поселении Кизилин недалеко от Антальи, одном из самых перспективных доисторических памятников региона. Результаты были опубликованы в журнале HOYUK. О находке сообщает портал Turkey Today.

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Радиоуглеродное датирование раковин морских моллюсков показало, что люди жили здесь между 19 455 и 13 621 годами до н. э. В этих древних слоях археологи нашли две важные фигурки. Первая, Кизилин 1, представляет собой изящно вырезанную частичную голову, возможно, женскую, с деталями, напоминающими головной убор или волосы. Вторая, Кизилин 2, — изображение сиамских близнецов, выполненное в виде симметричных зеркальных половин, что является уникальным примером такого изображения в анатолийской доистории.

По словам исследователей, эти фигурки опережают аналогичные неолитические образцы из Чатал-Хююка и Хаджилара на несколько тысячелетий, подтверждая значимость Кизилина как центра символической и художественной деятельности в эпоху эпипалеолита.

«Хотя пол фигурки неизвестен, она напоминает женскую голову. Другая — это полное человеческое изображение сиамских близнецов», — отмечают ученые.

Кроме фигурок, в Кизилине нашли каменные орудия, костяные инструменты и декоративные бусины из морских моллюсков, что говорит о регулярном изготовлении орудий труда. Эти находки не только демонстрируют художественное мастерство древних жителей, но и поднимают важные вопросы о культурных связях между Европой и Ближним Востоком в период позднего ледникового периода.

Фигурки сочетают в себе черты европейского искусства верхнего палеолита и ближневосточных традиций, при этом имея уникальный анатолийский стиль. Это указывает на активный обмен идеями и развитие локальной культуры в этот период.

Интересно, что хотя на костяных орудиях заметны следы использования, их поврежденное состояние не позволяет точно определить, как именно они применялись. Зато особенно выделяются художественные изделия — они созданы с продуманным дизайном и несут в себе сложную символику, что сразу привлекло внимание исследователей.

Ранее в Турции, в районе Мардина, было обнаружено древнее храмовое сооружение возрастом около 11 300 лет, что дополнительно подтверждает богатство археологического наследия региона.

Как отмечают археологи, это открытие важно не только из-за возраста статуэток, но и потому, что оно расширяет наши знания о символическом мышлении и художественной деятельности людей в позднем палеолите, а также подчеркивает роль Анатолии как культурного моста между Европой и Ближним Востоком.