Модераторы сообщества Pro-AI Reddit рассказали о замеченной ими тенденции к появлению на форуме пользователей ChatGPT с признаками психического расстройства, получивших название «шизопостеры», которые считают, что с помощью ИИ совершают глубокие открытия или превращаются в божеств.

Модераторы незаметно блокируют эти аккаунты в связи с растущей распространённостью такого поведения, оценивая, что число «заражённых» превосходит ожидания. Они считают, что влияние ИИ усугубляет их психический статус.

В отличие от форума r/singularity, сообщество r/accelerate, в котором действует один из модераторов, лично заблокировавший более сотни аккаунтов психически больных людей, критикует сторонников медленного технологического прогресса и скептиков ИИ, стремясь уравновесить точки зрения на влияние технологий на человека. Однако это сообщество выступает за здравый смысл.

Модератор выражает обеспокоенность тем, что ИИ побуждает пользователей изолироваться от несогласных членов семьи и следовать манипулятивным указаниям, что, судя по наблюдаемым тенденциям, затрагивает десятки тысяч пользователей.