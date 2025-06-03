Мегацунами в Гренландии впервые зафиксировали со спутника

Ученые провели первые прямые наблюдения необычного сейсмического события, сотрясавшего мир в течение девяти дней в 2023 году. Они также подтвердили его причину: два мегацунами, обрушившихся на Восточно-Гренландский фьорд.

Волны ворвались в Диксон-фьорд в Восточной Гренландии и колебались взад-вперед в течение девяти дней, посылая сейсмические волны, отражавшиеся от земной коры.

Первоначально ученые не смогли определить источник этих сигналов. Но наземные и спутниковые снимки помогли установить – событие связано с оползнями во фьорде. Согласно теории, ледник на фьорде начал таять из-за изменений климата; порода, которую больше не удерживал лед, рухнула в воду и вызвала волны, известные как сейши. При этом прямых свидетельств существования сейшей до последнего времени обнаружено не было.

В ходе нового исследования ученые из Оксфордского университета (Великобритания) проанализировали данные спутника, отслеживающего колебания воды на поверхности океана. Запущенный в 2022 году спутник оснащен радарным интерферометром Ка-диапазона (KaRIn) и картографирует 90% поверхности океана. Разрешение прибора составляет 2,5 метра по дуге длиной 50 км.

Ученые составили карту высоты воды во фьорде в различные моменты времени после двух цунами. На снимках выявили четкие склоны сейшей с перепадами высот до двух метров. Эти склоны располагались в противоположных направлениях, что показывает, как вода двигалась взад и вперед по каналу.

Исследователи подчеркнули, что изменение климата приводит к появлению «новых, невиданных экстремальных явлений». Они ярче всего проявляются в отдаленных районах, таких как Арктика. Технологии спутникового наблюдения позволяют получать больше данных о них, сообщает Nature Communications.