Microsoft разрешила удалять в Windows браузер Edge

Пользователи Windows в Европейской экономической зоне получили возможность удалять браузер Microsoft Edge, а также результаты поиска Bing в системном поиске и уведомления с предложением сделать Edge браузером по умолчанию. Об этом сообщает The Verge.

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Возможность удалять Edge и поисковую выдачу появилась в версии браузера под номером 137.0.3296.52 и выше. Кроме того, европейцы теперь могут удалять Microsoft Store, однако установленные через него приложения продолжат получать обновления. При необходимости магазин приложений можно будет переустановить.

Отмечается, что решение компании обусловлено требованиями европейского Закона о цифровых рынках (DMA), регулирующего конкуренцию на технологическом рынке ЕС.

Вместе с тем сторонние поисковики и браузеры теперь могут добавлять свои поисковые результаты в системный поиск Windows, а пользователи — управлять приоритетом поисковых провайдеров. Также при выборе альтернативного браузера по умолчанию он автоматически закрепляется на панели задач, если пользователь вручную не отключил эту настройку.