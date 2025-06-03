Немецкий термоядерный реактор установил мировой рекорд

Ученые из Германии сделали важный шаг на пути к созданию чистого и почти бесконечного источника энергии — термоядерной. На установке Wendelstein 7-X, расположенной в городе Грайфсвальд, был установлен мировой рекорд по длительности удержания горячей плазмы — главного «топлива» для термоядерного синтеза. Об этом сообщает Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP).

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Термоядерная энергия имитирует процессы, происходящие на Солнце: легкие атомы сливаются в более тяжелые, при этом выделяется огромное количество энергии. Такой процесс требует сверхвысоких температур и особых условий, чтобы удерживать раскаленную плазму. Если удастся создать работающий термоядерный реактор, он сможет вырабатывать много энергии при минимальных отходах и без парниковых газов.

До сих пор такие эксперименты удавалось проводить лишь в течение нескольких секунд. Новый рекорд показывает, что долговременная работа таких установок возможна, что крайне важно для будущих электростанций.

В ходе эксперимента 22 мая 2025 года плазма — раскаленный до десятков миллионов градусов газ — удерживалась в реакторе целых 43 секунды. Это стало новым рекордом в мире для установок такого типа и приблизило человечество к созданию термоядерной электростанции.

Также был достигнут один из главных показателей успешной работы реактора — так называемое тройное произведение. Оно показывает, насколько хорошо система может удерживать плазму и поддерживать нужную температуру и плотность. Эти параметры необходимы, чтобы получить больше энергии, чем тратится на нагрев.

Ключом к успеху стала новая система подачи топлива: крошечные гранулы из замороженного водорода (всего 1 мм в диаметре) вводились в раскаленную плазму на скорости до 800 м/с. Это позволило «подпитывать» реактор и удерживать плазму дольше обычного.

По мнению авторов, достижение приближает момент, когда термоядерная энергия перестанет быть мечтой и станет реальностью. Хотя до создания настоящей термоядерной электростанции остаются годы, успехи Wendelstein 7-X показывают: исследователи на правильном пути.