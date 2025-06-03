Sony окончательно отказалась от собственного производства смартфонов

Раньше каждый уважающий себя производитель смартфонов стремился всё делать сам: разработка, сборка, контроль качества, душевные ночные смены на фабрике... Но времена изменились. Теперь всё больше компаний отдают производство на сторону, и последняя новость из стана Sony как раз об этом.

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Sony больше не производит свои смартфоны сама. Совсем. Ни одну модель. Даже флагман. И это уже не слухи, а факт, подтверждённый обновлениями на официальных сайтах, где слово «смартфоны» тихо исчезло из списков производимой продукции на всех заводах компании. Больше никаких Xperia, собранных на собственных мощностях в Таиланде или Китае.

Xperia теперь с китайским акцентом

В центре внимания — свеженькая модель Xperia 1 VII, которую ещё недавно рекламировали как воплощение японского инженерного духа. Но теперь выяснилось: собирается она уже не на заводе Sony, а где-то на аутсорсе, скорее всего в Китае. Это первый случай, когда Sony не просто отдала на сторону бюджетную или среднюю модель, а доверила чужим рукам свою топовую линейку.

Фанаты уже напряглись: а как же знаменитое японское качество? Не потеряется ли фирменная «сони-атмосфера»? Кто-то ностальгирует, кто-то скептически интересуется, не начнётся ли «лотерея» с качеством.

С другой стороны, в Китае давно делают очень хорошие смартфоны. Там уже десятилетиями работают заводы, которые собирают айфоны, и вообще почти всё, что мы держим в руках. Так что, возможно, для пользователя мало что изменится. Вопрос в другом, а что теперь будет значить сам бренд Sony в мобильном мире?

Зачем это Sony?

Ответ банален: экономика. Поддерживать собственные заводы — это дорого, медленно и негибко. А мир мобильной электроники требует быстрой реакции, особенно на падающий спрос. Если спрос на модель упал — подрядчику просто говорят «делаем меньше». А если держишь свои фабрики — увольняй людей, пересобирай линии, ищи запчасти и ночами не спи.

К тому же, Sony в последние годы потеряла почти всё влияние на рынке смартфонов. За пределами Японии продажи упали до символических значений, и держать ради этого своё производство — роскошь не из дешёвых. Поэтому стратегическое решение выглядит логично. Болезненно, но логично.

Samsung: «А мы всё ещё сами!»

На этом фоне Samsung выглядит как последний герой старой школы. Они по-прежнему делают всё внутри компании: сами проектируют, сами собирают, сами тестируют. На заводах в Южной Корее, Вьетнаме и Индии кипит жизнь, и никакого аутсорса для флагманов Galaxy.

Почему? Потому что могут себе позволить. Samsung — гигант, который зарабатывает не только на телефонах, но и на чипах, экранах, флеш-памяти и прочем. И они хотят держать под контролем всё: от дизайна до последнего винтика. Это, кстати, одна из причин, почему у них всё работает как часы.

Sony, судя по всему, не собирается возвращаться к заводскому труду. Смартфоны — это теперь исключительно интеллектуальный продукт: они будут их придумывать, проектировать, тестировать… а производить будут другие.

Для рынка это не сюрприз, но символически — момент знаковый. Эпоха «настоящих» производителей заканчивается. Осталась только Samsung, которая по-прежнему делает смартфоны, как в старые добрые времена — от схемы до сборки.