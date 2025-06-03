Появилась бесплатная версия ИИ-генератора видео Sora

В приложении Microsoft Bing появился бесплатный инструмент для генерации коротких видеороликов с помощью ИИ Sora от OpenAI. Об этом сообщает портал TechCrunch.

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Каждому пользователю предоставляется 10 бесплатных генераций, после чего доступ к функции возможен при оплате 100 баллами Microsoft Rewards за каждое видео. Баллы можно заработать, используя поиск в Bing и совершая покупки в Microsoft Store.

Генерируемые видео имеют вертикальный формат 9:16 и ограничены длительностью 5 секунд. Одновременно можно создать до трех видеороликов. Поддержка горизонтального формата будет добавлена в будущем, но сроки пока не раскрываются. В настоящее время Bing Video Creator недоступен на настольных устройствах, а даже в ускоренном режиме обработка видео может занимать несколько часов.

Запуск бесплатной версии Sora в Bing стал первым случаем, когда технология OpenAI стала доступна без платной подписки — ранее доступ к платформе имели только пользователи ChatGPT Plus и Pro в определенных странах Европы.