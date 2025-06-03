Компания Rocket Lab в 65-й раз запустила ракету Electron. На это обратило внимание издание Spaceflight Now.

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Носитель с космическим аппаратом компании BlackSky стартовал сегодня, 3 июня, в 02:57 московского времени площадки A стартового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии. Спутник BlackSky был успешно выведен на низкую околоземную орбиту высотой 470 километров.

По данным компании, запущенный аппарат дистанционного зондирования Земли предлагает «снимки с очень высоким разрешением и аналитику с поддержкой искусственного интеллекта для ежедневных разведывательных операций».

Всего в 2025 году Rocket Lab провела два запуска Electron в интересах BlackSky. До конца года компания запустит для своего заказчика еще два спутника. К настоящему времени Rocket Lab успела провести десять пусков для BlackSky.

В мае издание SpaceNews заметило, что американская компания Rocket Lab планирует сосредоточиться на производстве военных спутников.