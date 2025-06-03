Всю серию iPhone 17 показали на фото в чехлах

Инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) фото макетов всей серии iPhone 17 в защитных чехлах.

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В новой линейке будут представлены модели iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые заметно отличаются от предшественников оформлением блока камер.

Особое внимание привлекает iPhone 17 Air, который придет на смену iPhone 16 Plus и будет самым тонким смартфоном Apple — его толщина составит всего 5,5 мм, а устройство получит 6,9-дюймовый дисплей с минимальными рамками и одну камеру.

По слухам, смартфон также предложит чипсет Apple A19, одну тыльную камеру с разрешением 48 Мп, селфи-камеру на 24 Мп, один динамик вместо стерео и поддержку eSIM. Ожидаемая стартовая цена в США — от $900 (около 71,2 тыс. руб.).

Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре. По слухам, все модели получат экран с частотой обновления 120 Гц и селфи-камеры с разрешением 24 Мп. Флагманские модели iPhone 17 Pro и Pro Max получат чип Apple A19 Pro, тогда как базовая версия и Air — A19.