Топ-менеджер Huawei раньше времени показал новый флагман Pura 80 Ultra

Во время недавней презентации электромобиля Maextro S800, организованной компаниями Huawei и JAC совместно, глава потребительского подразделения Huawei Хэ Ган оказался в центре внимания не только из-за нового автомобиля. Топ-менеджер был замечен с, предположительно, новым флагманским смартфоном серии Pura 80, который еще не был официально анонсирован. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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На опубликованных кадрах Хэ Ган держит в руках устройство, оснащенное крупным треугольным модулем камер. Предполагается, что это будущий Pura 80 Ultra. Судя по снимкам, блок камер занимает существенную часть задней панели смартфона.

Согласно слухам, аппаратная начинка модуля будет представлена двумя перископическими объективами, один из которых получит сенсор SmartSens SC5A0CS с диагональю один дюйм, а также сверхширокоугольной камерой и светодиодной вспышкой. Издание Gizmochina предполагает, что две линзы, заметные в верхней части выреза, указывают именно на двойную перископическую систему. По слухам, этот набор камер наделит Pura 80 Ultra не только выдающимися фотовозможностями, но и превосходным качеством видеозаписи.

Внешний вид устройства сохраняет фирменные черты Huawei: задняя панель выполнена из кожи, логотип компании расположен в правом нижнем углу, а кнопки питания и регулировки громкости находятся на правой грани.