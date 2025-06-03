Океан закипит в июле. Японская ясновидящая предрекла новую катастрофу

Семидесятилетняя женщина из японского города Иокогама никогда не стремилась к славе. Но её ночные кошмары стали реальностью для миллионов людей. Каждое её видение оборачивается трагедией планетарного масштаба. Теперь весь мир замер в ожидании её нового пророчества — и туристы в панике бегут из Японии.

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Рё Тацуки родилась 2 декабря 1954 года в префектуре Канагава, Япония. С самого детства она была обычным ребёнком — любила рисовать и петь, ничем особенным не выделялась среди сверстников. К середине 1970-х годов молодая женщина начала карьеру художницы манги, дебютировав в 1975 году в журнале Monthly Princess с произведениями «Кукольная история», «Девушка во времени», «Голубое воздушное письмо» и «Город с Тадж-Махалом». Работала она тихо и спокойно в мире японских комиксов, не подозревая о том кошмарном даре, который вскоре изменит её жизнь навсегда.

Проклятые сны, которые становятся явью

Всё началось, когда девочке исполнилось девять лет. Именно тогда к ней во сне впервые явился призрачный старик с седыми волосами — доброжелательный и мудрый, словно из сказки. Он рассказывал ей важные вещи, шептал о грядущих бедствиях, но маленькая Рё не понимала смысла его слов. Зловещие образы навсегда врезались в её память, но долгие годы она пыталась жить обычной жизнью, рисуя комиксы-мангу.

В 1976 году всё изменилось кардинальным образом. Ночью 24 ноября ей приснилась смерть. Фредди Меркьюри, легендарный вокалист Queen, умирал в её кошмаре — медленно, мучительно, в полном одиночестве. Художница проснулась в холодном поту и зарисовала видение в дневнике. У неё была привычка вести дневник снов в виде комиксов, поэтому всё увиденное было детально проиллюстрировано.

Пятнадцать лет спустя пророчество сбылось до ужасающих подробностей. 24 ноября 1991 года Фредди Меркьюри действительно скончался от СПИДа. Дата, обстоятельства, даже слова из новостных сводок — всё совпало с её давним сном. После этого ночные кошмары Рё стали настоящим проклятием для человечества.

Вестница смерти

Каждое имя и название в списке предсказаний Тацуки написаны кровью погибших. Её видения не просто сбываются — они материализуются с демонической точностью, словно сама судьба диктует ей сценарии грядущих катастроф.

«Говоря о японской предсказательнице, можно сказать так: она очень давно подключена к тонкой материи, она очень давно чувствует землю», — объясняет парапсихолог Виктор Богданов.

31 августа 1992 года Тацуки Рё увидела необычный сон: она оказывается в просторном зале королевского дворца в Британии и замечает там портрет женщины с ребёнком на руках. Спустя ровно пять лет, 31 августа 1997 года, трагически скончалась принцесса Диана Спенсер.

Ещё один странный сон пришёл к ней 2 января 1995 года — во сне ей предстал старец с длинной седой бородой, который привёл её к месту, где земля была растрескавшейся. Проснувшись, Рё записала своё видение:

«Японский город Кобе треснет через 15 дней или 15 лет».

Уже спустя две недели после этой записи, 17 января 1995 года, в Кобе произошло мощное землетрясение Хансин, разрушившее огромное количество зданий и унесшее тысячи жизней.

Также в том же году, 2 января, Тацуки приснилась мрачная картина — о чуме будущего. Ей снился «неизвестный вирус, который достигнет своего пика в апреле и исчезнет, а затем вернётся через десять лет». Однако прошло не десять, а целых двадцать пять лет — и только в 2020 году весь мир оказался в эпицентре пандемии COVID-19, которая действительно вышла на высшую точку в апреле.

В 1999 году Тацуки опубликовала свою мангу под названием «Будущее, которое я видела», где подробно изобразила грозное цунами, обрушившееся на Японию, указав конкретную дату — март 2011 года. 11 марта того года в регионе Тохоку случилось масштабное землетрясение, вызвавшее гигантское цунами и аварию на атомной электростанции «Фукусима-1». Волны забрали около двадцати тысяч жизней, а АЭС стала источником радиационной катастрофы.

Совпадения между снами Тацуки и реальными событиями ужасают.

Особенностью предсказаний Тацуки является их временная структура: сны сбываются через 5, 10 или 15 лет, хотя это правило не абсолютно. В некоторых вещих снах она может видеть точный год события.

Новое пророчество

Теперь мир замер в ожидании нового катаклизма. Тацуки увидела кошмар, который должен разразиться 5 июля 2025 года в 5 утра. В её видениях океан между Филиппинами и Японией внезапно закипает, словно преисподняя вырывается на поверхность. Это видение пришло к ней в 1999 году во время поездки в Индию — художница увидела кипящее Японское море.

Гигантская трещина разверзается в морском дне, и из неё поднимается цунами, которое в три раза превосходит катастрофу 2011 года. Ромбовидная зона смерти охватит Японию, Тайвань, Индонезию и Северные Марианские острова. Миллионы людей окажутся в ловушке стихии, которая не знает пощады.

Важно отметить, что в новой редакции своей книги, переизданной в октябре 2021 года, Рё подчёркивает: её новый сон не имеет отношения к событиям 2011 года.

В новом видении всё выглядело ещё страшнее, а одежда на ней во сне была летней — не как в марте 2011-го. Однако в конце этого апокалиптического сна она увидела невероятно яркий и красивый мир, возможно, символ нового начала.

Предсказание настолько ужасает, что туристы в панике отменяют поездки. Бронирования туров в Японию рухнули на пятьдесят процентов. Люди боятся оказаться в эпицентре апокалипсиса, который может начаться в любой момент. Особенно активно распространяется паника среди жителей азиатских стран.

Только русские не боятся проклятия

Странным образом, российские туристы остаются спокойными перед лицом грядущей катастрофы. Как сообщают в Российском союзе туриндустрии, наши туристы демонстрируют иную реакцию и продолжают активно посещать Страну восходящего солнца. Возможно, причина в том, что россияне слишком хорошо знают, что такое жить под дамокловым мечом природных катастроф. Или же у нас есть особый иммунитет к мистическим предсказаниям.

Предсказанная трагедия Нефтегорска

Рё Тацуки предвидела землетрясение на Сахалине, которое стерло с лица земли целый город. В её кошмарах русский Нефтегорск — процветающий посёлок нефтяников — исчезал за считанные секунды, словно гигантская невидимая рука сжимала его и превращала в груду бетона и человеческих костей.

И пророчество сбылось с пугающей точностью. 28 мая 1995 года произошло событие, которое навсегда изменило понимание того, насколько беспощадной может быть земля.

Это случилось в самую жестокую ночь — с 27 на 28 мая. Молодые люди праздновали выпускной, встречая рассвет своей взрослой жизни.

«Сказали, ну давайте последний танец. И он оказался действительно последним для многих ребят. Мы развернулись, сделали несколько буквально шагов, нас подкинуло. Мы упали. Дальше не знаю, сколько лежали под завалами», — вспоминает выжившая.

Семнадцать секунд предсказанного ужаса

Как и говорила японская провидица, в 1:04 ночи земля будто взбесилась. Магнитуда 7,6 — этого было достаточно, чтобы превратить жилые дома в братские могилы. Пятиэтажки рушились, словно карточные домики, погребая под собой спящих людей — в точности, как показывали видения Тацуки.

Из 3197 жителей поселка 2040 человек были обречены на мучительную смерть под тоннами бетона. Среди них — 268 детей, которые так и не увидели рассвета.

Выжившие рассказывали, что дома рухнули не сразу. Некоторым удалось выпрыгнуть из окон, но бетонные плиты настигали их уже на земле, превращая спасение в иллюзию.

Живые мертвецы под завалами

Спасательная операция превратилась в настоящий ад. Спасатели работали в абсолютной тишине, прислушиваясь к каждому звуку из-под завалов. В эти моменты Нефтегорск превращался в гробницу, где можно было услышать стоны, плач и последние вздохи погребённых заживо.

Самой мистической стала история маленькой девочки, которую извлекли из-под завалов через четыре дня после землетрясения. Спасатель Евгений Ляшкевич буквально подарил девочке шанс на вторую жизнь.

Город-призрак

Нефтегорск стал первым городом в истории современной России, который официально признали мёртвым. Его не стали восстанавливать — слишком велика была цена человеческих жизней.

Теперь на месте домов стоят каменные надгробия с номерами. Выжившие приходят сюда каждый год, чтобы возложить цветы на могилы своих близких.

Загадочная отшельница

После публикации манги «Будущее, которое я видела» в 1999 году Рё Тацуки приняла решение покинуть индустрию манги и больше не публиковать книги.

Она испугалась такой силы своего дара. Однако в 2021 году ей пришлось вернуться — продолжающиеся вещие сны заставили её почувствовать обязанность снова рассказать миру о своих видениях.

По словам людей, знавших художницу, она сделала множество бытовых предсказаний, регулярно предсказывая смерти знаменитостей и важные политические события — и всё это она тоже видела в своих снах. Сейчас 70-летняя женщина ушла в полное затворничество (хикикомори) и даже не отвечает на звонки. Уточнить детали её предсказаний практически никому не удается.

Пророчество или проклятие?

Уже тринадцать раз видения японской провидицы оборачивались реальными трагедиями. Тринадцать раз её кошмары становились чужими похоронами. От смерти Фредди Меркьюри до катастрофы в Нефтегорске — каждое предсказание Тацуки несёт смерть и разрушение. Случайность это или нечто большее — вопрос, который не даёт покоя исследователям паранормальных явлений.

Важно отметить, что сама Тацуки относится к скепсису официальных властей спокойно и просит людей не ориентироваться слепо лишь на её предсказания, а учитывать мнения более авторитетных и рациональных экспертов. Сейсмологи давно предупреждают: точно предсказать землетрясение невозможно.

«Сейчас очень много прогнозов идет о том, что будет землетрясение и катастрофическое в Японии. Ну, тут скрывать нечего. Землетрясение в Японии действительно будет», — мрачно констатирует доктор технических наук Юрий Виноградов.

Однако Япония действительно находится на так называемом Огненном кольце — зоне высокой тектонической активности. В январе 2025 года японские власти сообщили, что в ближайшие 30 лет в южной части страны существует 80-процентная вероятность мощного землетрясения. Эти данные лишь подогрели интерес к мрачной манге.

Но станет ли 5 июля 2025 года днём, когда пророчество Тацуки снова окрасится кровью?

Время покажет, но одно ясно точно — когда японская провидица видит во сне катастрофу, мир готовится к худшему.