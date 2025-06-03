Названы самые мощные в мире смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали майский рейтинг производительности Android-смартфонов.

Самым мощным смартфоном в мае оказался игровой RedMagic 10S Pro+, оснащенный разогнанной версией чипа Snapdragon 8 Elite, благодаря которому гаджет набирает в бенчмарке AnTuTu в среднем 2,95 млн баллов. За ним следуют Vivo X200 Ultra (2,9 млн) и iQOO Neo10 Pro+ (2,89 млн), за производительность которых отвечает Snapdragon 8 Elite.

На четвертом и пятом местах расположились OnePlus Ace 5 Extreme Edition (2,88 млн) и Vivo X200s (2,87 млн), которые получили процессор MediaTek Dimensity 9400+. Шестое место досталось Oppo Find X8 Ultra Satellite Communication Edition на Snapdragon 8 Elite, который в бенчмарке набирает в среднем 2,85 млн баллов, а седьмое — iQOO 13 (2,84 млн) с таким же чипом.

Замыкают топ Honor GT Pro (2,84 млн), Oppo Find X8s+ (2,81 млн) и OnePlus Ace 5 Pro (2,74 млн). Oppo предлагает процессор Dimensity 9400+, тогда как два других смартфона — Snapdragon 8 Elite.

Отмечается, что в топ вошли смартфоны, предназначенные для китайского рынка. Часть из них также представлены на глобальном рынке, однако на международном уровне подборка будет выглядеть иначе.