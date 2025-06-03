X юбилейная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» стартовала в Нижнем Новгороде: первые новинки и заявления

ЦИПР-2025 объединила на площадке Нижегородской ярмарки представителей бизнеса, власти и ИТ-сферы. В первый день работы конференции прошли деловые сессии по актуальным вопросам цифровой экономики и технологий, открылась выставка цифровых решений, состоялись презентации новых продуктов и технологических решений компаний-участниц события. Почетными гостями мероприятия стали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и директор по особым поручениям Василий Боровко, президент «Ростелеком» Михаил Осеевский и многие другие.

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В рамках деловой программы прошли сессии, посвященные цифровой трансформации бизнеса, киберзащите, внедрению искусственного интеллекта, импортозамещению и робототехнике. Мероприятие открылось с обсуждения стратегических вопросов и технологических приоритетов промышленности в условиях трансформации - его модератором выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

Громким событием мероприятия стал анонс запуска малых космических аппаратов «Геоскан-4» и «Геоскан-5», которые планируются запустить летом 2025 года (компания «Геоскан» и спутниковая система «Гонец»). Цель проекта - тестирование технологий пакетной передачи данных для удаленного мониторинга и персональных коммуникаций. «Мы создаем универсальные спутниковые платформы, которые можно использовать для тестирования и внедрения широкого спектра космических сервисов наших партнеров и заказчиков. Сотрудничество с «Гонцом» позволит в перспективе развернуть современную группировку спутников связи, которая будет отвечать потребностям государства и бизнеса», - пояснил председатель совета директоров «Геоскан» Алексей Семенов.

Госкорпорация «Ростех» представила на юбилейном ЦИПР более 20 отечественных цифровых решений для авиации, телекоммуникаций, логистики, медицины, образования и других отраслей. Одна из главных новинок - ИТ-система «КУПоЛ» для послепродажного сопровождения российских самолетов SJ-100 и МС-21, поставки которых стартуют в 2026 году. Система аккумулирует информацию о жизненном цикле воздушного судна и связывает воедино авиационную отрасль - от заводов-изготовителей до авиакомпаний.

СОГАЗ впервые представил комплексное решение «Устойчивое здоровье», находящееся на стыке медицины, бизнеса, государства и технологий. Это универсальная интегрируемая ИТ-платформа для управления здоровьем коллективов, благодаря которой работодатель в режиме онлайн будет видеть обновление данных о заболеваемости персонала, аналитику по группам риска другие данные. «Разработка платформы соответствует стратегии СОГАЗа по цифровой трансформации страховых сервисов и созданию экосистемы для охраны здоровья работников предприятий. Сегодня мы готовы предложить нашим действующим клиентам протестировать платформу как дополнение к их программе ДМС», - прокомментировала заместитель председателя правления СОГАЗ Татьяна Тамгина.

Одной из главных тем выставки стала демонстрация решения на основе ИИ:

Сбер представил новейший GigaChat 2.0. Эта технология доступна в публичном и частном облаке, а также в инфраструктуре заказчика, что подойдет для крупных компаний с высокими требованиями к безопасности и автономности.

МТС продемонстрировала возможности формирования резюме встреч на основе искусственного интеллекта в собственном серверном решении «МТС Линк». Цель разработки состоит в том, чтобы заказчики могли использовать инновационные функции для повышения эффективности рабочих коммуникаций, доступные в облаке. Потоковая расшифровка также основана на технологиях ИИ, в планах - перевод на иностранные языки в реальном времени.

МТС Exolve и группа «Россети» намерены внедрить нейросетевых агентов для роботизации клиентского обслуживания в малом и среднем бизнесе. На выставке МТС Exolve показала широкий спектр коммуникационных сервисов «из одного окна» с возможностью регистрации через Госуслуги, которые позволяют улучшить клиентский опыт, персонализировать услуги и более эффективно взаимодействовать с клиентами.

На выставочной экспозиции «Ростелеком» презентовал «Аврора Автомобильная» - операционную систему и мультимедиа для российских автомобилей будущего, созданную на базе ОС «Аврора».

Компания Fplus привезла на ЦИПР первое комплексное решение Wi-Fi для построения масштабных беспроводных сетей связи. Это новейшая отечественная разработка такого уровня с расширенной функциональностью, способная поддерживать развертывание масштабных Wi-Fi сетей (до 20 000 пользователей). Она найдет применение в сфере транспорта (вокзалы, аэропорты), общественной жизни (торговые центры, стадионы), торговле и логистике (складские комплексы, индустриальные парки). Кроме того, компания показала прототип мобильной игровой консоли, предназначенной для тестирования производительности и отладки игровых приложений.

В АСКОН представили системы автоматизированного проектирования и подготовки производства изделий из полимерных композиционных материалов (композитов), которые разработаны при участии ИЦК «Двигателестроение» с целью импортозамещения программных продуктов в АО «ОДК-Авиадвигатель».

Традиционно в рамках ЦИПР состоялась серия подписаний соглашений между ключевыми представителями цифровой отрасли. В первый день было подписано более 100 стратегических соглашений, среди которых подписаны из МТС, Сбера, Центра информационных технологий республики Татарстан, Ростелекома, Софтлайна, ГК «Цифры», Яндекса и др.

Также на площадке проведения ЦИПР заключил соглашение о сотрудничестве с промышленно-энергетическим форумом TNF. «Несколько лет мы активно развиваем сотрудничество с ведущими международными и российскими конгрессно-выставочными площадками — от China Hi-Tech Fair до ИКТ-форума «ТИБО». Такие проекты способствуют обмену опытом и выстраиванию продуктивных деловых отношений. Мы рады, что к числу наших партнёров присоединился и TNF». — прокомментировала сооснователь и директор ЦИПР Ольга Пивень.

А в международном павильоне российский интегратор DAO Tech и китайская компания Kuntu заявили о международном партнерстве. Стратегическое соглашение направлено на совместный запуск локального производства серверов, систем хранения данных и других решений в России. DAO Tech поможет китайскому производителю выстроить цепочку локальных партнеров и будет способствовать цифровому суверенитету и технологической устойчивости.

Компания «Базис», Центр информационных технологий Татарстана и технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» договорились о создании облачной ИТ-инфраструктуры на базе отечественного программного обеспечения. Проект предусматривает использование решений «Базис» в системах Госуслуг, электронного правительства и инфраструктуре коммерческих организаций. Также в республике развернут DevOps-платформу и VDI-среду и начнут подготовку ИТ-специалистов.

Rambler&Co — официальный медиапартнер, «Газета.Ru», «Лента.ру», портал «Рамблер» — информационные партнеры ЦИПР 2025.

X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит 2-5 июня 2025 года при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ». Генеральные партнёры: Госкорпорация Ростех, «Ростелеком», Госкорпорация «Росатом», Сбер, Яндекс, ГК «СиСофт», Т-Банк, «Газпром нефть», Трансмашхолдинг. Технологический партнер – группа компаний «ИКС Холдинг».

ВИП-партнеры: «Группа Астра», «Лаборатория Касперского», Группа «Россети», РТК-ЦОД, ГК «Солар», NtechLab, ГК Softline, СОГАЗ, компания-разработчик инфраструктурного ПО «Базис», РЕД СОФТ, ЕвроХим, ФосАгро, Центр Биометрических Технологий, «Диасофт», МегаФон ПроБизнес, МТС, «КАМАЗ», АВТОВАЗ, Нижегородский автомобильный завод, К2Тех, Fplus, IBS, «Транснефть», Правительство Москвы, фирма «1С», Positive Technologies, РЖД.

Официальные партнеры: ИТ-холдинг Т1, OCS, Axiom JDK, SONET, Postgres Professional, СУПЕРТЕЛ, АСКОН, «Киберпротект», «Базальт СПО», Руцентр, OpenYard, Nexign, Альфа-Банк, Банк НОВИКОМ, ПСБ, Группа ПОЛИПЛАСТИК, Геоскан, СберТех, VK, «Северсталь», «Гравитон», Naumen, международный аэропорт Шереметьево, САТЕЛ, российский разработчик инженерного ПО «Топ Системы», «Код Безопасности», Группа Rubytech, корпорация «Галактика», «АЛМИ Партнер», «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), ГК «Цифра», Delta Computers, ГК «Катюша», ГК Бештау, Интерпроком, «Норникель», LANSOFT, Айтеко, «РТК ИТ Плюс», CommuniGate Pro (СБК), IVA Technologies, МойОфис, Т8, Иртея, Сибур, Аэрофлот - российские авиалинии, Группа «Т Плюс», «Гознак», ГК ICL, Netline, Т8, СИБУР, ИРТЕЯ, ГК «Аквариус», Группа Эмпериум. Партнер панельной дискуссии: Cloud.ru. Партнеры: Nedra Digital, ГК «Программный Продукт», SkillStaff, «Флант», UserGate.

Экспоненты: Sigur, СТМ Лабс, Контроль ИТ, Открытые решения, Ideco, Polymedia, CESCA, ФОРС, Content AI, Мобиус Технологии, Технопром, AXELOT, Моделирование и цифровые двойники, Хоулмонт, Мониторинг+, «Алгоритм С», UserGate, ЦТП, «Вебмониторэкс», Сигналтек, Первый Бит, Диполь, TRASSIR, CodeInside, Verbosity, ИС ЛАБС, Газпром ЦПС, VVPGroup, Труконф, Космическая связь, Алмакс ЦТ, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Инлайн Телеком Солюшнс, Тил Эйчар, «ИТ-Элемент29», ЦИТМ Экспонента, ЦРЦТ при поддержке Правительства и Минцифры Челябинской области, ГК Юзтех, МГТУ «СТАНКИН», Тераплан, Patseer. Бизнес-партнер: «Кросс технолоджис». Партнер зоны нетворкинга: Корпорация ITG.