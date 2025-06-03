В России представлен первый за 40 лет насос для глубоководных аппаратов

Разработчикам из МГТУ имени Баумана удалось создать насос для критически важных систем глубоководных подводных аппаратов. Он является первой подобной разработкой в России за 40 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Как уточняется, речь идет об аксиально-поршневом насосе. Заказчик — питерское АО «СПМБМ «Малахит», ведущее предприятие в области проектирования морской техники. Разработка уже смогла пройти испытания и успела выйти в серийное производство.

Подчеркивается, что насос представляет собой цельную конструкцию, изготовленную из титановых сплавов. Он способен выдерживать давление на глубине до четырех километров. Управление электродвигателем насоса осуществляется с помощью блока на силовых транзисторах, который был разработан на кафедре.

Владимир Ломакин, руководитель инженерного центра «Гидравлические машины и пневматические системы», сообщил, что устройство успешно прошло проверку на устойчивость к ударам и вибрации, на электромагнитную совместимость, на гидростатические свойства при имитации погружения на глубину до четырех километров, а также на воздействие различных климатических условий и качку.

В настоящее время специалисты работают над созданием серийных устройств, которые будут использоваться для оснащения обитаемых подводных аппаратов, включая батискафы. Это, по мнению сотрудников «Бауманки», позволит России расширить свои возможности в сфере научных исследований и спасательных операций на больших глубинах.