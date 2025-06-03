В России представлен первый за 40 лет насос для глубоководных аппаратов

Лера Букина

Разработчикам из МГТУ имени Баумана удалось создать насос для критически важных систем глубоководных подводных аппаратов. Он является первой подобной разработкой в России за 40 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

В России представлен первый за 40 лет насос для глубоководных аппаратов
© РИА Новости

Как уточняется, речь идет об аксиально-поршневом насосе. Заказчик — питерское АО «СПМБМ «Малахит», ведущее предприятие в области проектирования морской техники. Разработка уже смогла пройти испытания и успела выйти в серийное производство.

Подчеркивается, что насос представляет собой цельную конструкцию, изготовленную из титановых сплавов. Он способен выдерживать давление на глубине до четырех километров. Управление электродвигателем насоса осуществляется с помощью блока на силовых транзисторах, который был разработан на кафедре.

Владимир Ломакин, руководитель инженерного центра «Гидравлические машины и пневматические системы», сообщил, что устройство успешно прошло проверку на устойчивость к ударам и вибрации, на электромагнитную совместимость, на гидростатические свойства при имитации погружения на глубину до четырех километров, а также на воздействие различных климатических условий и качку.

В настоящее время специалисты работают над созданием серийных устройств, которые будут использоваться для оснащения обитаемых подводных аппаратов, включая батискафы. Это, по мнению сотрудников «Бауманки», позволит России расширить свои возможности в сфере научных исследований и спасательных операций на больших глубинах.

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