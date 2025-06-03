Neuralink Маска привлекла $650 млн на испытания мозговых имплантов

Neuralink привлекла еще $650 млн в рамках последнего раунда финансирования на фоне начала клинических испытаний своего устройства для имплантации в мозг, сообщает Reuters. По словам представителей стартапа, полученные средства помогут расширить доступ к технологии для большего числа людей, восстанавливая независимость тех, кто имеет неудовлетворенные медицинские потребности. За последний месяц это уже второй транш финансирования, который привлекла компания.

Компания уже начала клинические испытания устройства с чипом, который обрабатывает нейронные сигналы и передает их на компьютеры или телефоны, в трех странах. По данным агентства, пять пациентов с тяжелым параличом уже используют технологию Neuralink для управления цифровыми и физическими устройствами силой мысли. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США присвоило устройству для восстановления речи статус «прорывного» в прошлом месяце, пишет агентство.

Программа прорывных устройств регулятора предназначена для обеспечения пациентов и медицинских работников своевременным доступом к медицинским устройствам путем ускорения разработки, оценки и рассмотрения. В прошлом году аналогичный статус получило устройство Neuralink для восстановления зрения, отмечает источник.

Раунд финансирования закрыли с участием ключевых инвесторов, включая ARK Invest, DFJ Growth, Founders Fund, G42, Human Capital, Lightspeed, QIA, Sequoia Capital, Thrive Capital, Valor Equity Partners и Vy Capital. По данным Semafor, в прошлом месяце стартап привлек $600 млн при оценке в $9 млрд до получения новых средств.