Обнаруженные в Ватикане карты предрекли новый всемирный потоп

Антарктида, лишенная ледяного панциря, затопленные Европа и побережья Азии, новые острова, вышедшие из глубин Атлантики. Это не сюжет фильма ужасов, а предсказание, изложенное в таинственных рукописях XVI века монахами, астрологами и картографами иезуитского ордена, сообщает «Деловой Петербург». Появилась информация якобы об утечке из закрытой конференции, прошедшей в Риме, – независимый исследователь из числа ее участников рассказал об удивительно схожих с сегодняшними очертаниями материков на картах, хранящихся в тайных архивах Ватикана. Предполагается, что они созданы на основе откровений.

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Подводный рельеф под толщей антарктического льда изображен средневековыми авторами с поразительной точностью. Также на чертежах сильно отличаются контуры Северной и Южной Америки, а Тибет и Альпы стали прибрежными зонами. Скан документа, о котором говорил исследователь, был подписан фразой: «После великой воды мир восстанет вновь». Кроме того, в приложениях к карте рассказали о массовом таянии ледников, изменении морских течений, росте температуры воздуха, затоплении крупных прибрежных городов и исчезновении островов.

«На исходе шестого века после открытия Нового Света, когда времена сдвинутся и ось дрогнет, великое покрывало воды будет снято с Южного полюса», — говорится в предсказании о XXI веке.

А ведь современные ученые в один голос твердят, что Антарктида тает в четыре раза быстрее, чем 30 лет назад.

Некоторые исследователи полагают, что это вовсе не пророчество, а знание, унаследованное от некой старшей цивилизации. Аргументируют свою позицию они существованием карты Пири Рейса, созданной в 1513 году – там Антарктида тоже лишена ледяной шапки. Пири Рейс отмечал, что его чертежи брали за основу некие очень древние источники.

Можно предположить, что Ватикан держал наличие этих карт в секрете из-за страха перед масштабом последствий. Если ее признают подлинной, это может повлечь за собой не просто волну паники, а падение рынка недвижимости в прибрежных городах, массовые миграции населения и развенчание гипотезы о том, что крупные климатические изменения характеризуются по большей части антропогенным влиянием.

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Некоторые ученые придерживаются мнения, что с таянием ледников нашу планету ожидает так называемая тектоническая перестройка. В докладах NASA тоже фигурирует геодинамический ребаланс – теория о явлении, при котором форма земной поверхности изменится из-за таяния льда.

Сведения о карте могут быть недостоверными, но если хотя бы их малая часть действительно правдива, нас ждет не изменение климата, а передел мира. Последние карты затоплений, составленные с учетом повышения уровня моря на 3 м, весьма точно совпадают с ватиканским источником. Если все так, как в нем описывается, то к 2070 году большая часть суши окажется под водой.