GigaChat от Сбера внедрят в российскую ОС Astra Linux

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) Сбер и «Группа Астра» подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ). Основная задача — интегрировать нейросетевую модель GigaChat от Сбера в операционную систему Astra Linux.

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Это сотрудничество позволит создать интеллектуальных помощников и расширить функционал отечественного программного обеспечения. Благодаря этому пользователи — как частные, так и корпоративные — получат более удобные и современные инструменты в рамках российской платформы.

Операционная система Astra Linux считается одной из ключевых для работы в защищенной и доверенной среде, поэтому интеграция с ИИ повышает ее конкурентоспособность и удобство. Объединение усилий Сбера и «Группы Астра» направлено на создание решений, которые будут не только технологически продвинутыми, но и безопасными.